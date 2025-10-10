ua en ru
Орбан выдал новое антиукраинское заявление: "их разведка уже в вашем смартфоне"

Пятница 10 октября 2025 16:16
Орбан выдал новое антиукраинское заявление: "их разведка уже в вашем смартфоне" Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер Венгрии Виктор Орбан отличился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка следит за венграми и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Орбана в сети Х.

"Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам (партии "Тиса" - ред.), чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не оставим этого без внимания!" - написал глава венгерского правительства.

Он также утверждает, что Украина предоставила партии "Тиса" такие возможности, которые действительно нужны для ее успешной избирательной кампании.

Фраза "русские уже в кладовке" происходит из венгерского фильма 1965 года "Капрал и другие". Она означает "непоправимую ситуацию", что "враг уже внутри" или что "нельзя избежать неизбежного".

Ранее венгерские СМИ писали, что личные данные 18 тысяч пользователей приложения партии "Тиса" могли утечь в свободный доступ.

Журналисты утверждали, что над разработкой приложения могла работать украинская компания PettersonApps, однако пресс-служба "Тисы" заявила, что его разрабатывали венгерские специалисты.

Напомним, накануне СМИ распространили расследование, что Венгрия годами шпионила за структурами ЕС и пыталась вербовать чиновников блока в своих интересах.

Как известно, правящая партия Орбана в Венгрии строит свою политику на оппозиции решением ЕС - например Будапешт неоднократно блокировал антироссийские санкции и вступление Украины в Евросоюз.

Впрочем, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом блока, несмотря на вето Венгрии.

На что Орбан обвинил Зеленского в "моральном шантаже" из-за вступления Украины в ЕС

Венгрия ГУР Смартфоны
