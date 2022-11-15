Применит ли НАТО 5 статью из-за инцидента в Польше: ответ Пентагона

У Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами, поэтому пока рано предполагать дальнейший ответ НАТО.

"Нам известно о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты ударили по объекту на территории Польши недалеко от границы с Украиной. В настоящее время у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения, но, опять же, мы серьезно относимся к ним и изучаем их", - заявил Райдер.

По словам пресс-секретаря, он пока не хочет "вдаваться в гипотезы" о последствиях, если выяснится, что информация о ракетном ударе по Польше окажется правдивой.

"Когда речь идет о наших обязательствах по безопасности и статье 5, мы предельно ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.