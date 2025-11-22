Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС для Украины

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать американский ультимативный "мирный план" для Украины и угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В частности Орбан 22 ноября направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Издание получило копию этого документа.

Орбан требует от ЕС согласиться на поддержку всех условий США, ультимативно изложенных Украине в так называемом "мирном плане" на 28 пунктов. Этот план предусматривает отказ Украины от своей территории и сокращение ее вооруженных сил, а США получит 50% прибыли от реконструкции страны.

Европа не участвовала в создании этого плана, как и Украина. А большинство пунктов уже назвали открыто неприемлемыми.

" Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов... Кроме поддержки президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией", - написал Орбан.

В то же время венгерский друг российского диктатора Владимира Путина прямо угрожает блокировать всю европейскую помощь Украине. Он заявил, что Венгрия, мол, "не поддерживает предоставление Европейским Союзом любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".

Европейские чиновники, комментируя изданию письмо Орбана, дали понять, что Орбан много на себя берет, а политика Евросоюза не изменится, несмотря на истерику из Будапешта.