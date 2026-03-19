Орбан пересек "красную линию" ЕС, после выборов его ждет расплата, - Politico

Венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре, - и этим пересек черту, за которой ЕС больше не будет молчать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг может стать для Орбана последним - в апреле его ждут выборы, где он уступает оппоненту.
О предстоящей расплате для Будапешта заявили пять дипломатов ЕС и министр правительства одной из стран блока.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул на закрытой встрече прямо предупредил: обструкционизм Будапешта больше нельзя терпеть. Другие министры высказались еще жестче.
"Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно испытывает пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть", - заявил один из дипломатов ЕС.
Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.
Реальные последствия зависят от результатов выборов 12 апреля. Если победит соперник Орбана Петер Мадьяр - ЕС займет позицию ожидания. Если Орбана переизберут - начнется "серьезный разговор" между странами блока о дальнейших действиях.
"Это, несомненно, будет иметь последствия после выборов. Мы просто ждем, когда это произойдет", - сказал один из дипломатов.
Сейчас ЕС рассматривает привязку финансирования к более строгим условиям соблюдения верховенства права.
Лидеры стоят перед выбором: снять кредит с повестки дня и разозлить Зеленского - или идти на конфронтацию с Венгрией и выглядеть так, будто подвергаются шантажу.
"Если мы не сможем добиться предоставления кредита, Зеленский, вполне справедливо, будет в ярости", - признал один из дипломатов.
Орбан воспользовался повреждением нефтепровода "Дружба" в январе, чтобы заблокировать кредит для Украины. Это нарушение собственного слова, данного лидерам ЕС, и одновременно удобный повод для предвыборной кампании.
Параллельно венгерский премьер задерживал бронированный конвой с украинским золотом и публиковал видео с заявлениями об угрозах его семье со стороны Украины.
Кстати, бывший депутат от "Фидес" Жужанна Селени считает, что он способен спровоцировать конституционный кризис или объявить чрезвычайное положение, чтобы усложнить формирование нового правительства.
По ее словам, если оппозиция получит лишь простое большинство - Орбан будет иметь достаточно инструментов, чтобы фактически заблокировать работу парламента.
Эксперты говорят: Орбан, скорее всего, не будет заявлять прямо о фальсификации - это повредит его шансам на возвращение. Зато будет оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к протестам.