Орбан оскандалился новым заявлением об инциденте с дроном: Украина "не суверенна"

Орбан, комментируя вторжение венгерских дронов в воздушное пространство Украины, заявил, что с запада украинскую территорию "никто атаковать не собирается".

Премьер Венгрии считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит больше беспокоится о восточном направлении.

"Ну, пролетели два-три-четыре венгерских дрона или не пролетели — это не проблема. Допустим, на несколько метров залетели туда, и что? Украина не является независимым суверенным государством, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто суверенна. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина закроется. Не этим нужно заниматься", - цинично сказал он.

Также премьер добавил, что якобы "непонятно", за чем именно могли наблюдать венгерские дроны для россиян на Закарпатье, "если фронт не там".

Орбан повторил, что Украина "потеряла пятую часть территории и ее суверенитет "закончился".

В то же время премьер заверил, что они с Зеленским "не враги друг другу".