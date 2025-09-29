Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном: Україна "не суверенна"

Орбан, коментуючи вторгнення угорських дронів у повітряний простір України, заявив, що із заходу українську територію "ніхто атакувати не збирається".

Прем'єр Угорщини вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто більше турбуватися про східний напрямок.

"Ну, пролетіли два-три-чотири угорських дрони або не пролетіли - це не проблема. Припустимо, на кілька метрів залетіли туди, і що? Україна не є незалежною суверенною державою, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби суверенна. Якщо Захід вирішить завтра не дати жодного форинта, Україна закриється. Не цим потрібно займатися", - цинічно сказав він.

Також прем'єр додав, що нібито "незрозуміло", за чим саме могли спостерігати угорські дрони для росіян на Закарпатті, "якщо фронт не там".

Орбан повторив, що Україна "втратила п'яту частину території і її суверенітет "закінчився".

Водночас прем'єр запевнив, що вони із Зеленським "не вороги один одному".