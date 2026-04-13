Орбан никогда не вернется? Мадьяр анонсировал новое правило для премьеров

По его словам, одним из ключевых шагов станет ограничение пребывания на посту главы правительства двумя сроками.

"Мы внесем изменения в Основной закон и закрепим в нем, что премьер-министр Венгрии может занимать должность только два срока. Итак, это восемь лет в Венгрии", - отметил Мадьяр.

Также он отметил, что новые правила фактически сделают невозможным возвращение к власти политиков, которые длительное время занимали должность премьера.

"Орбан был премьером 20 лет из 36 (постсоциалистической Венгрии - ред.), поэтому он больше не сможет занимать эту должность", - добавил лидер партии "Тиса".

Кроме того, он анонсировал запуск антикоррупционных мероприятий, создание Национального управления по возврату активов и начало процесса вступления Венгрии в Европейскую прокуратуру.

"Вчера миллионы венгров доказали, что венгерский народ пишет свою историю не в Москве. Наша история пишется не в Брюсселе или Вашингтоне, а на венгерских улицах и площадях. Я благодарен, что им удалось это доказать", - подчеркнул политик.