Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Орбан никогда не вернется? Мадьяр анонсировал новое правило для премьеров

16:17 13.04.2026 Пн
2 мин
Только два срока и никаких исключений. Какой еще радикальный шаг навсегда закроет старой власти путь в кабинеты?
aimg Мария Науменко
Фото: лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр (Getty Images)

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении внести изменения в законодательство после вступления в должность премьер-министра.

По его словам, одним из ключевых шагов станет ограничение пребывания на посту главы правительства двумя сроками.

"Мы внесем изменения в Основной закон и закрепим в нем, что премьер-министр Венгрии может занимать должность только два срока. Итак, это восемь лет в Венгрии", - отметил Мадьяр.

Также он отметил, что новые правила фактически сделают невозможным возвращение к власти политиков, которые длительное время занимали должность премьера.

"Орбан был премьером 20 лет из 36 (постсоциалистической Венгрии - ред.), поэтому он больше не сможет занимать эту должность", - добавил лидер партии "Тиса".

Кроме того, он анонсировал запуск антикоррупционных мероприятий, создание Национального управления по возврату активов и начало процесса вступления Венгрии в Европейскую прокуратуру.

"Вчера миллионы венгров доказали, что венгерский народ пишет свою историю не в Москве. Наша история пишется не в Брюсселе или Вашингтоне, а на венгерских улицах и площадях. Я благодарен, что им удалось это доказать", - подчеркнул политик.

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала уверенную победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 138 из 199 мандатов. Явка составила почти 80%, что стало рекордным показателем для Венгрии со времен падения социалистического блока.

Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение. Его позиции не спасла даже публичная поддержка со стороны Белого дома и Кремля.

Больше по теме:
ВенгрияПетер МадьярВиктор Орбан