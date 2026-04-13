Орбан ніколи не повернеться? Мадяр анонсував нове правило для прем'єрів

16:17 13.04.2026 Пн
2 хв
Лише два терміни та жодних винятків. Який ще радикальний крок назавжди закриє старій владі шлях до кабінетів?
aimg Марія Науменко
Фото: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив про намір внести зміни до законодавства після вступу на посаду прем’єр-міністра.

За його словами, одним із ключових кроків стане обмеження перебування на посаді глави уряду двома термінами.

"Ми внесемо зміни до Основного закону і закріпимо в ньому, що прем'єр-міністр Угорщини може обіймати посаду лише два терміни. Отже, це вісім років в Угорщині", - зазначив Мадяр.

Також він зауважив, що нові правила фактично унеможливлять повернення до влади політиків, які тривалий час обіймали посаду прем’єра.

"Орбан був прем-єром 20 років з 36 (постсоціалістичної Угорщини - ред.), тому він більше не зможе займати цю посаду", - додав лідер партії "Тиса".

Крім того, він анонсував запуск антикорупційних заходів, створення Національного управління з повернення активів та початок процесу вступу Угорщини до Європейської прокуратури.

"Вчора мільйони угорців довели, що угорський народ пише свою історію не в Москві. Наша історія пишеться не в Брюсселі чи Вашингтоні, а на угорських вулицях та площах. Я вдячний, що їм вдалося це довести", - наголосив політик.

Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула впевнену перемогу на парламентських виборах 12 квітня, отримавши 138 із 199 мандатів. Явка склала майже 80%, що стало рекордним показником для Угорщини з часів падіння соціалістичного блоку.

Чинний прем’єр Віктор Орбан визнав поразку. Його позиції не врятувала навіть публічна підтримка з боку Білого дому та Кремля.

