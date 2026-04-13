У Путина после победы Мадьяра записали Венгрию в "недружественные страны"

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, победу одержал Петер Мадьяр. И в Кремле по этому поводу недовольны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Для российского диктатора Владимира Путина был выгоден и удобен прокремлевский кандидат Виктор Орбан, который у власти в Венгрии пробыл более 16 лет. Он считался "рупором" Путина в Европе, и всячески препятствывал европейским решениям касательно поддержки Украины.

И на текущих выборах Орбан получил всецелую поддержку Москвы, которая пустила достаточно много средств на победу выгодного Кремлю кандидата. Однако венгры приняли демкратическое решение - и с большим отрывом победил оппозиционный кандидат Петер Мадьяр.

Политик всецело выступает за хорошие отношения с Европой, но что касается Украины, пока не совсем понятно, какие решения он будет принимать и какие дипломатические отношения будут выстроены.

Однако уже сейчас можно сделать выводы, что в Кремле негодуют. Прокремлевские росСМИ публично цитуруют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентский выборах в Венгрии, и вообще это уже "недружественная страна".

Что известно о политике Петера Мадьяра

Уверенная победа на выборах

Партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте из 199 возможных, что обеспечивает ей доминирующее большинство. Такой результат дает Мадьяру широкий политический ресурс для изменения ключевых направлений государственной политики и запуска реформ.

Заявления после голосования

Комментируя итоги выборов, политик обратился к избирателям с посланием о курсе страны.

"Венгры сегодня сказали "да" Европе, они сказали "да" свободной Венгрии", - сказал Мадьяр, одновременно призвав сторонников Виктора Орбана, работающих в государственных структурах, покинуть свои должности.

Разрыв с прежней властью

Несмотря на то, что в 2010 году Мадьяр работал в Министерстве иностранных дел в составе администрации Орбана, окончательный разрыв с партией "Фидес" произошел только в 2024 году. Поводом стал скандал, связанный с президентскими помилованиями.

Рост политического влияния

После выборов в Европарламент в 2024 году партия "Тиса" закрепилась как крупнейшая оппозиционная сила в стране. Этот результат стал основой для дальнейшего усиления позиций и нынешней победы на национальном уровне.

Ключевые направления реформ

Среди приоритетов новой власти Мадьяр обозначил борьбу с коррупцией, разблокирование замороженных средств Европейского союза, введение дополнительных налогов для наиболее обеспеченных граждан, а также реформирование системы здравоохранения.