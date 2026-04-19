Орбан назвал условие для разблокирования 90 млрд евро для Украины

Условия возобновления транзита

По словам венгерского премьера, соответствующий сигнал Будапешт получил от украинской стороны через Брюссель.

Венгрия готова пойти на уступки в вопросе финансовой помощи Украине только при условии стабилизации энергетических поставок.

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", - подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что выплата этого кредита не накладывает на Венгрию никакого дополнительного финансового бремени или обязательств.