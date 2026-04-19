Орбан назвал условие для разблокирования 90 млрд евро для Украины

Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайший понедельник, если Венгрия разблокирует кредитную помощь от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По словам венгерского премьера, соответствующий сигнал Будапешт получил от украинской стороны через Брюссель.
Венгрия готова пойти на уступки в вопросе финансовой помощи Украине только при условии стабилизации энергетических поставок.
"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", - подчеркнул Орбан.
Он также добавил, что выплата этого кредита не накладывает на Венгрию никакого дополнительного финансового бремени или обязательств.
Напомним, что вопрос выделения 90 млрд евро для Украины сопровождается длительными дискуссиями в ЕС. В частности, в Словакии заявили, что будут блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, мотивируя это защитой собственных экономических интересов, в частности работой нефтепровода "Дружба".
Ранее Еврокомиссия уже отсрочила выплату первого транша из этого кредитного пакета. Решение о переносе сроков было принято на фоне неопределенности относительно позиции отдельных стран-членов Блока.
В то же время после парламентских выборов в Венгрии ситуация начала меняться. Новый лидер страны Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" одержала победу, намекнул на готовность разблокировать 90 млрд евро для Украины, что дало старт новым переговорам между Киевом, Будапештом и Брюсселем.