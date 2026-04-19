Орбан назвав умову для розблокування 90 млрд євро для України

Умови відновлення транзиту

За словами угорського прем'єра, відповідний сигнал Будапешт отримав від української сторони через Брюссель.

Угорщина готова піти на поступки у питанні фінансової допомоги Україні лише за умови стабілізації енергетичних постачань.

"Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти = немає грошей. Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати схваленню кредиту", - наголосив Орбан.

Він також додав, що виплата цього кредиту не накладає на Угорщину жодного додаткового фінансового тягаря чи зобов'язань.