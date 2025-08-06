Орбан хочет урезать помощь украинцам: что сказал премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы в его стране получают слишком большую помощь. Он намекнул на возможное сокращение поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Х.

Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают помощь большую, чем безработные венгерские граждане.

Венгерский премьер отметил, что "бесплатных денег нет" и что украинцы не должны получать большую помощь, чем граждане Венгрии.

По его словам, когда Россия начала полномасштабное вторжение, то Венгрия приняла из Украины "тысячи" беженцев.

"Мы обеспечили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев", - сказал он.

Как подчеркнул Орбан, Венгрия якобы "единственная страна", которая предоставила украинцам такую же помощь, как и венграм.

"Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то, мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю", - заявил премьер Венгрии.

Отметим, что по последним данным Евростата временную защиту в Венгрии имели 40 000 украинцев.

Стоит добавить, что на этот раз Орбан снова использовал манипуляцию в своих словах, ведь, например, в Германии украинцы со статусом временной защиты получают такую же помощь, как и граждане страны.