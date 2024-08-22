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Венгрия угрожает направить беженцев прямо в Брюссель из-за санкций ЕС

Украина, Четверг 22 августа 2024 14:12
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Венгрия угрожает направить беженцев прямо в Брюссель из-за санкций ЕС Фото: Гергели Гуляш (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия может начать переправлять мигрантов, появляющихся на ее границе, прямо в Брюссель, если не сможет разрешить спор с Европейским Союзом о санкциях за свою политику предоставления убежища.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский суд справедливости наложил на страну штраф в размере 200 млн евро плюс дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро за невыполнение премьер-министром Виктором Орбаном предыдущего решения суда о защите просителей убежища. Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, что является одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания на посту председателя ЕС во второй половине 2024 года.

Переговоры с Европейской комиссией начнутся в сентябре. Если эти переговоры не увенчаются успехом, Венгрия начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец до Брюсселя", сказал Гуляш

"Нам следует как можно скорее прийти к соглашению, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно, - сказал Гуляш. - Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь".

Гуляш не предоставил подробностей о том, как будет работать такая схема.

На этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она прекратила финансируемую государством помощь для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых напрямую боевыми действиями на линии фронта с Россией. Группа венгров из Закарпатья временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им предоставить жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС един в вопросе предоставления защиты, включая размещение, тем, кто бежит от конфликта.

В то же время Венгрия упростила въезд граждан России и Беларуси. Теперь они не должны проходить специальную проверку при въезде в страну. Министр иностранных дел Литвы заявил, что такой шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

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