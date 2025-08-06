Орбан хоче урізати допомогу українцям: що сказав премʼєр Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в його країні отримують надто велику допомогу. Він натякнув на можливе скорочення підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в Х.
Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни.
Угорський прем'єр зауважив, що "безкоштовних грошей немає" і що українці не повинні отримувати більшу допомогу, ніж громадяни Угорщини.
За його словами, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то Угорщина прийняла з України "тисячі" біженців.
"Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців", - сказав він.
Як наголосив Орбан, Угорщина нібито "єдина країна", яка надала українцям таку ж допомогу, як і угорцям.
"Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю", - заявив прем'єр Угорщини.
Зазначимо, що за останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали 40 000 українців.
Варто додати, що цього разу Орбан знову використав маніпуляцію у своїх словах, адже, наприклад, у Німеччині українці зі статусом тимчасового захисту отримують таку ж допомогу, як і громадяни країни.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, що процес старту переговорів про вступ України до ЄС наразі блокує Угорщина.
Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан намагається роздмухати в Угорщині антиукраїнську істерію. Ба більше, нещодавно Орбан потрапив у скандал, оскільки не зміг знайти Україну на мапі.
Зауважимо, що минулого року Угорщина спростила в'їзд громадян Росії та Білорусі. Тепер вони не повинні проходити спеціальну перевірку під час в'їзду до країни. Міністр закордонних справ Литви заявив, що такий крок може загрожувати безпеці всього Євросоюзу.
Проте виступила з заявою, що Угорщина почне переправляти мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з Європейським Союзом щодо санкцій за свою політику надання притулку.
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