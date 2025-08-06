Орбан хоче урізати допомогу українцям: що сказав премʼєр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в його країні отримують надто велику допомогу. Він натякнув на можливе скорочення підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в Х.

Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни.

Угорський прем'єр зауважив, що "безкоштовних грошей немає" і що українці не повинні отримувати більшу допомогу, ніж громадяни Угорщини.

За його словами, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то Угорщина прийняла з України "тисячі" біженців.

"Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців", - сказав він.

Як наголосив Орбан, Угорщина нібито "єдина країна", яка надала українцям таку ж допомогу, як і угорцям.

"Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю", - заявив прем'єр Угорщини.

Зазначимо, що за останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали 40 000 українців.

Варто додати, що цього разу Орбан знову використав маніпуляцію у своїх словах, адже, наприклад, у Німеччині українці зі статусом тимчасового захисту отримують таку ж допомогу, як і громадяни країни.