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Орбан больше не будет премьером, в Венгрии изменили конституцию

21:45 15.06.2026 Пн
2 мин
Какие ограничения будут действовать для премьеров в Венгрии?
aimg Иван Носальский
Орбан больше не будет премьером, в Венгрии изменили конституцию Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
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В Венгрии депутаты парламента поддержали поправки в конституцию, которые делают невозможным возвращение Виктора Орбана на должность премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 444.hu.

Детали конституционных изменений

Венгерские депутаты поддержали поправки в конституцию, устанавливающие предел на пребывание в должности главы правительства. Теперь этот срок не может превышать восемь лет в целом, даже если человек руководил кабинетом министров с перерывами.

Новое правило имеет обратное действие и касается всех должностных лиц, занимавших это кресло, начиная со 2 мая 1990 года. Таким образом, бывший премьер Виктор Орбан, суммарно у власти уже 16 лет, юридически теряет шанс вернуться на должность.

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Реакция партии соратников Орбана

В провластной партии "Фидес" подвергли резкой критике принятое решение. Представители политсилы заявили о "персональной предвзятости" поправок и недопустимости обратного применения закона.

Также в "Фидес" добавили, что подобных жестких ограничений для руководителей правительств нет ни в какой другой парламентской демократии на территории Европы.

Сколько Орбан был премьером

Стоит заметить, что Виктор Орбан занимал должность премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 гг. и с 2010 по 2026 гг.

Этой весной во время парламентских выборов партия "Фидес" разгромно проиграла оппозиционной партии "Тиса". Премьером стал Петер Мадьяр.

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