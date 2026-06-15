Орбан больше не будет премьером, в Венгрии изменили конституцию
В Венгрии депутаты парламента поддержали поправки в конституцию, которые делают невозможным возвращение Виктора Орбана на должность премьера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 444.hu.
Детали конституционных изменений
Венгерские депутаты поддержали поправки в конституцию, устанавливающие предел на пребывание в должности главы правительства. Теперь этот срок не может превышать восемь лет в целом, даже если человек руководил кабинетом министров с перерывами.
Новое правило имеет обратное действие и касается всех должностных лиц, занимавших это кресло, начиная со 2 мая 1990 года. Таким образом, бывший премьер Виктор Орбан, суммарно у власти уже 16 лет, юридически теряет шанс вернуться на должность.
Реакция партии соратников Орбана
В провластной партии "Фидес" подвергли резкой критике принятое решение. Представители политсилы заявили о "персональной предвзятости" поправок и недопустимости обратного применения закона.
Также в "Фидес" добавили, что подобных жестких ограничений для руководителей правительств нет ни в какой другой парламентской демократии на территории Европы.
Сколько Орбан был премьером
Стоит заметить, что Виктор Орбан занимал должность премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 гг. и с 2010 по 2026 гг.
Этой весной во время парламентских выборов партия "Фидес" разгромно проиграла оппозиционной партии "Тиса". Премьером стал Петер Мадьяр.