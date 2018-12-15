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В Україні розбився винищувач Су-27

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 16:01
В Україні розбився винищувач Су-27
Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

Внаслідок авікатастрофи Су-27 у Житомирській області загинув льотчик

В Україні у Житомирській області в суботу, 15 грудня, під час заходу на посадку розбився військовий літак Су-27. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що винищувач розбився близько 15:00 у ході виконання планових польотів. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються. 

Командування Повітряних сил ЗС України висловило співчуття родині загиблого пілота.

В Україні розбився винищувач Су-27

Нагадаємо, у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що в результаті катастрофи винищувача Су-27 під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

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