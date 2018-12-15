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Катастрофа Су-27: на місці аварії працюють слідчі ДБР

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 20:13
Катастрофа Су-27: на місці аварії працюють слідчі ДБР
Фото: Су-27 (GeneralStaff.ua)

Розслідуванням аварії військовго літака займається Держбюро розслідувань та військова прокуратура

На місце падіння військового літака Су-27, який розбився 15 грудня, у Житомирській області, виїхали слідчі Державного бюро розслідувань. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ДБР.

Відомо, що наразі на місці аварії працює спільна слідча група центрального апарату ДБР та територіального управління, розташованого у Хмельницькому. Також із ними працює група військових прокурорів військової прокуратури Центрального регіону.

 

Наразі слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо обставин аварії військового літака Су-27, внаслідок якої загинув його пілот.

"Кримінальне провадження відкрито за статтею 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів або підготовки до них). Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Центрального регіону України", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, внаслідок аварії винищувача Су-27 у Житомирській області загинув пілот Олександр Фоменко.  Загиблий - пілот 1975 року народження, льотчик першого класу, пройшов АТО. Аварія сталась 15 грудня близько 15:00. Літак розбився у момент, коли заходив на посадку після планових польотів.

Раніше, 16 жовтня 2018, у Вінницькій області розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що в результаті катастрофи загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

Падіння винищувача Су-27: стало відомо ім'я загиблого льотчика В Україні розбився винищувач Су-27
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