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Опубліковано відео затримання нових "українських диверсантів" у Криму

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 16:20
Опубліковано відео затримання нових "українських диверсантів" у Криму
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

ФСБ показала затримання нібито українських шпигунів

З'явилося відео затримання нібито українських шпигунів в окупованому Криму, які, за даними Федеральної служби безпеки Росії, готували диверсії. Відео опублікували місцеві ЗМІ.

На відео зафіксовано затримання військовослужбовця Збройних сил Росії, яку підозрюють у наданні українській розвідці відомостей, що становлять державну таємницю. Також на відео показують суд нібито над українським громадянином, якого звинувачують у шпигунстві. Крім того, на запис потрапило вилучення з криївки, по всій видимості, саморобних вибухових пристроїв.

Як вважає російське слідство, спецоперації нібито організував начальник підрозділу ГУР Міноборони в Херсоні Олег Ахмедов. Відносно фігурантів Слідчим управлінням ФСБ Росії відкриті кримінальні справи про "державну зраду і шпигунство".

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що у Криму затримали двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Криму, який звинувачується в державній зраді.

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