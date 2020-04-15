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Опубликовано видео задержания новых "украинских диверсантов" в Крыму

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 16:20
Опубликовано видео задержания новых "украинских диверсантов" в Крыму
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

ФСБ показала задержание якобы украинских шпионов

Появилось видео задержания якобы украинских шпионов в оккупированном Крыму, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, готовили диверсии. Видео опубликовали местные СМИ.

На видео зафиксировано задержание военнослужащей Вооруженных сил России, которую подозревают в предоставлении украинской разведке сведений, которые составляют государственную тайну. Также на видео показывают суд якобы над украинским гражданином, которого обвиняю в шпионаже. Кроме того, на запись попало изъятие из тайника, по всей видимости, самодельных взрывных устройств.

Как полагает российское следствие, спецоперации якобы организовал начальник подразделения ГУР Минобороны в Херсоне Олег Ахмедов. В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России открыты уголовные дела о "государственной измене и шпионаже".

Отметим, сегодня стало известно, что в Крыму задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Крыма, который обвиняется в государственной измене.

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