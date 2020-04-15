ДБР направила в суд обвинувачення за держзраду проти екс-прокурора АР Крим

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній правоохоронець брав участь у судових засіданнях проти українських громадян

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Автономної Республіки Крим, який звинувачується в державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що після окупації кримського півострова правоохоронець за власним бажанням вступив на службу незаконно створеної так званої "прокуратури Республіки Крим" Російської Федерації.

"Діючи в інтересах країни агресора прокурор, перебуваючи на посаді старшого прокурора новоствореної прокуратури АР Крим, як сторони обвинувачення брав участь у судових засіданнях щодо проукраїнськи налаштованих громадян. За його безпосереднього сприяння, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно позбавили волі на строк більше 9 місяців", - повідомили в ГБР.

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила справу за фактом забруднення акваторії Чорного і Азовського морів поблизу Криму російськими танкерами.