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У Криму затримали двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 15:44
У Криму затримали двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Серед затриманих військовослужбовець РФ і громадянин України

У аннексированном Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала двох людей за підозрою в шпигунстві на користь України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ФСБ, затриманими виявилася військовослужбовець РФ, а також громадянин України.

"На території республіки Крим припинено діяльність головного управління розвідки міністерства оборони України, спрямовану на організацію і здійснення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю і вербування російських громадян", - повідомили в російській спецслужбі.

Громадянці Росії суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з наявністю неповнолітніх дітей, українця взяли під варту.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, якого звинувачують у роботі на ФСБ Російської Федерації, а також у підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва.

Також повідомлялося, що агент ФСБ намагався проникнути в бойову бригаду Збройних сил України. Росіянин більше року перебував в Україні як біженець і намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.

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