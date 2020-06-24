Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область через ситуацію з паводками

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр буде координувати діяльність органів влади

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів у в Івано-Франківську область через наслідки негоди в області. Він буде координувати діяльність органів влади у подоланні наслідків паводків.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль терміново вилітає в Івано-Франківську область у зв'язку з негодою Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди. Опубліковано Денис Шмигаль Вівторок, 23 червня 2020 р.

Також на відео видно, що разом зі Шмигалем сідає в літак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначимо, що сьогодні вночі в західних областях були сильні зливи та оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

РБК-Україна писало, що синоптики попередили про повінь на заході України з 23 до 25 червня.

Додамо, на заході України оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

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Автор: Анастасия Рокитна