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В Україні оголошено штормове попередження 

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 09:38
В Україні оголошено штормове попередження 
Фото: погіршення погодних умов в Україні (РБК-Україна)

Більшість західних областей накриють сильні дощі

Сьогодні, 24 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зливи, град та шквали до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, негода омине східні області, однак в інших окремих районах України очікується град, грози та сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності). Крім того, більшість західних областей накриють сильні дощі (І рівень небезпечності).

У Києві та області прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, станом на сьогодні через негоду 120 населених пунктів в Україні залишилось без світла та ще 187 було підтоплено.

Додамо, що пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні переважно на всій території України погода буде такою ж похмурою з грозами та дощами.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрКиївШтормове попередження
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