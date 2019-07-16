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Опубліковано рішення КСУ про декомунізацію

Новини » Політика    16.07.2019 - 19:05
Опубліковано рішення КСУ про декомунізацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення суду є обов'язковим і не може бути оскаржене

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону про декомунізацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, суд виходячи з того, що закон прийнято "з метою недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації за національною, соціальної, класової, етнічної, расової чи іншими ознаками в майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки України"

"У рішенні зазначається, що комуністичний режим, так само як і нацистський режим, завдав непоправної шкоди прав людини, оскільки протягом усього періоду свого існування здійснював тотальний контроль над суспільством, політично мотивовані переслідування і репресії, а не дотримувався міжнародні зобов'язання, порушував прийняті ним конституції і законів Як наслідок, кілька поколінь українців жили в атмосфері всеохоплюючого страху за відсутності свободи, перебували в умовах довільного обмеження громадянських, політичних та інших прав і свобод", - йдеться в рішенні суду.

КСУ акцентує увагу на тому, що червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті і агресії, для заперечення права українського народу на власну незалежну державу.

"З'ясувавши легітимність мети прийняття закону і здійснивши його всебічний аналіз, Конституційний суд України дійшов висновку, що пропаганда комуністичного режиму і нацистського режиму, публічне використання їх символів є спробою виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей, захист яких є обов'язком всіх органів державної влади, а закон є конституційним", - йдеться в повідомленні

Також у суді зазначили, що рішення є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 16 липня КСУ прийняв рішення по закону про декомунізацію. Рішення було прийнято після проведення засідання в закритому режимі.

Ранеелидер політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання декомунізації в Україні повинні вирішуватися на місцевих референдумах. Він також назвав ідеальним варіантом перейменування населених пунктів рішенням їх жителів.

КСУ визнав конституційним закон про освіту Конституційний суд прийняв рішення по закону про декомунізацію
Новини України Конституционный суд Украиныдекоммунизация
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