Питання декомунізації повинні вирішуватися на референдумах, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков заявив, що рішення про декомунізацію повинні прийматися на місцевих референдумах

Лідер політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання декомунізації в Україні повинні вирішуватися на місцевих референдумах. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Він вважає, що рішення про декомунізацію повинні прийматися на місцях.

"Ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому. Це повинні приймати рішення ті, хто безпосередньо там перебуває і живе", - сказав Разумков.

За його словами, було б добре, якщо питання про перейменування населених пунктів приймався жителями через місцевий референдум.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва опублікував обґрунтування рішення про скасування перейменування Московського проспекту в проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича в Києві. Підкреслювалося, що рішення прийнято судом через порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського і Генерала Ватутіна, а також у зв'язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень.

Тоді глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що з питання перейменування проспекту Бандери в Києві має бути проведено опитування.