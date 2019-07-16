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Конституційний суд прийняв рішення по закону про декомунізацію

Новини » Політика    16.07.2019 - 15:55
Конституційний суд прийняв рішення по закону про декомунізацію
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення суд прийняв у вівторок після проведення засідання в закритому режимі

Конституційний суд України прийняв рішення по закону про декомунізацію. Про це повідомляє джерело РБК-Україна у суді.

Повідомляється, що рішення суд прийняв у вівторок після проведення засідання в закритому режимі.

"Рішення у цій справі вже є, але я його особисто ще не бачив", - повідомило джерело.

Зазначимо, що ряд ЗМІ написав про те, що суд визнав конституційним закон про декомунізацію.

Нагадаємо, раніше представник президента України Володимира Зеленського Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що закон про декомунізацію працює і нова влада не планує його міняти.

Все, що зроблено - прекрасно. Якщо треба буде зробити щось більше, то я впевнений, що Володимир Зеленський як патріот України докладе до цього всіх зусиль. Але треба не шукати проблеми в минулому, як з тими самими поляками чи угорцями, а напрацьовувати шляхи зближення, примирення, розуміння один одного", - заявив Стефанчук.

Відзначимо, раніше лідер політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання декомунізації в Україні повинні вирішуватися на місцевих референдумах. Він також назвав ідеальним варіантом перейменування населених пунктів рішенням їхніх жителів.
 

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