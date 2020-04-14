Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні

З'явились фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні, де гасять вогонь вже 10-ий день. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Фото: пожежа у Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

У ДСНС повідомили, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялось, що рятувальники скинули авіацією 538 т води на місце пожежі у Чорнобильській зоні.

Раніше повідомлялось, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться у безпеці.

Разом з тим, на ситуацію з пожежою у Чорнобільській зоні відреагував президент України Володимир Зеленський.

У Держагентстві України з питань управління зоною відчуження заявили, що пожежі в Чорнобильській зоні могли початися через сталкерів.