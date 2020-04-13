ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа можлива причина пожежі в Чорнобилі

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 15:11
Названа можлива причина пожежі в Чорнобилі
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Підпали сталися там, де немає нікого, тому що зона закрита на карантин

Пожежі в Чорнобильській зоні могли початися через сталкерів. Про це заявив член громадської ради при Держагентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ємельяненко зазначає, що підпали сталися там, де немає нікого, тому що зона закрита на карантин.

"Але є нелегальні відвідувачі, а ці підпали сталися на стежці життя сталкерів. Про ці місця є інформація в соцмережах, де сталкери показують, як вони підпалюють", - заявив він.

Раніше в Кабінеті міністрів говорили, що в Чорнобильській зоні, де вже тиждень не можуть загасити пожежу, радіаційний фон знаходиться в межах норми.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 100 га.

Станом на 13 квітня, пожежа в Чорнобильській зоні триває. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять декілька вогнищ пожежі.

Пожежа з Чорнобильської зони наближається до Прип'яті У Чорнобильській зоні загасили одне з великих вогнищ пожежі
Новини України пожежаЧорнобиль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся