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Кабмін затвердив програму діяльності

Новини » Політика     02.04.2020 - 22:31
Кабмін затвердив програму діяльності
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Документ найближчим часом передадуть в парламент

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 2 квітня затвердив програму діяльності уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в офіційному Telegram-каналі.

Зазначається, що найближчим часом програму буде подано на розгляд до Верховної ради.

"З самого початку діяльності нашого Уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжемо їх втілювати, попри COVID-19. Незабаром ми оприлюднемо власне Програму, а зараз готові поділитися пріоритетами", - говориться в повідомленні.

Кабмін затвердив програму діяльності

Нагадаємо, 4 березня Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

РБК-Україна писало, що 30 березня Верховна рада України звільнила міністра охорони здоров'я Іллю Ємця. Він пробув на своїй посаді 26 днів. У той же день звільнили главу Мінфіну Ігоря Уманського.

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