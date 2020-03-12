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Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:18
Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Рада схвалила рішення президента про допуск

Президент Володимир Зеленський підписав свій законопроект №3003 про допуск іноземних військових на навчання в Україну. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 12 березня повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань за участю ЗСУ на території України і за її межами в 2020 році, в сумі 63 824 300 гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону авторства президента на позачерговому засіданні 4 березня. Документ за основу підтримали 286 нардепів, а в цілому - 289 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 4 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №3003.

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