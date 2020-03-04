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Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:15
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи прийняли законопроект президента Володимира Зеленського

Верховна рада України схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону за основу підтримали 286 нардепів, а в цілому - 289 парламентарів.

Законом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

При цьому фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних сил України на території України та за її межами в 2020 році, в сумі 63 824 300 гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ "ПРО державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни"

Нагадаємо, 4 лютого Зеленський вніс у Верховну раду законопроект №3003 "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях".

Згідно текстом законопроекту, президент України може прийняти рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях. При цьому фінансування витрат у сумі понад 63 млн гривень планується здійснити в межах асигнувань держбюджету.

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