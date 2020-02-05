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У Раді з'явився текст закону про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Новини » Політика     05.02.2020 - 10:44
У Раді з'явився текст закону про допуск іноземних військових на навчання в Україну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок президент вніс до парламенту відповідний законопроект

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроект президента Володимира Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проектом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

При цьому фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних сил України на території України та поза її межами у 2020 році, в сумі 63 824,3 тисяч гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

Нагадаємо, Зеленський вчора вніс до Верховної ради законопроект №3003 "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях". Спочатку текст проекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 8 скликання в кінці лютого 2019 року схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. За закон проголосували 263 нардепа.

Підкреслювалося, що на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами, в 2019 році було передбачено 40 млн 220,1 тис. Гривень.

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