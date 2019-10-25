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Президент схвалив закон про прозорість власності провайдерів

Новини » Політика    25.10.2019 - 17:50
Президент схвалив закон про прозорість власності провайдерів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На провайдерів поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня, схвалив законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Президент схвалив закон про прозорість власності провайдерів

Закон передбачає внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", яким на провайдерів програмної послуги поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності.

Також визначається, що в Україні забороняється засновувати і брати участь у провайдерах програмної послуги фізичним та юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, 4 жовтня глава парламенту Дмитро Разумков схвалив законопроект і 5 жовтня передав його на підпис главі держави.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 3 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №2035. За документ проголосували 248 депутатів ВР. А 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні даний законопроект.

Так, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР схвалити законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".

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