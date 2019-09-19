ВР прийняла закон про прозорість власності провайдерів програмної послуги за основу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На провайдерів розповсюджуються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги щодо структури власності

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 290 депутатів ВР.

Проект передбачає внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", якими на провайдерів програмної послуги розповсюджуються вже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги щодо структури власності.

Так, пропонується закріпити, що в Україні забороняється засновувати та брати участь в провайдерах програмної послуги:

органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати провайдерів програмної послуги;

фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізособи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги і кінцевим вигодоодержувачам.

Крім того, для провайдера програмної послуги багатоканальної цифрової ефірної телемережі із загальнонаціональним покриттям законопроектом встановлюються додаткові вимоги. Планується передбачити, що кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними власниками) провайдера програмної послуги може бути виключно громадянин України (громадяни України).

При цьому фізичним та юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом міністрів, а також особам без громадянства забороняється брати участь у провайдері програмної послуги на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами.

"Недотримання наведених вимог є підставою для відмови у видачі та продовженні ліцензії провайдера програмної послуги, а у разі якщо недотримання наведених вимог виявлено Національною радою під час дії ліцензії, така ліцензія може бути анульована в судовому порядку за поданням Національної ради", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР прийняти законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради.