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Раді рекомендують прийняти закон про прозорість власності провайдерів

Новини » Політика    01.10.2019 - 17:34
Раді рекомендують прийняти закон про прозорість власності провайдерів
Фото: будівля Верховної ради (РБК-Україна)

Проект закону рекомендується прийняти у другому читанні

Комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити законопроект №2035 "Про внесення змін у деякі закони України про забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Про це написала заступник голови комітету Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Проект закону рекомендується прийняти у другому читанні.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому три законопроекти... №2035, який відкриває справжніх власників провайдерів цифрового ефірного мовлення. На цей раз ми посилили термінологічну точність формулювань майбутнього закону", - зазначено в повідомленні.

Крім того, комітет рекомендує ВР ухвалити законопроект №0896 про державну підтримку кінематографії.

"Законопроект № 0896 про державну підтримку кінематографії. Чинне законодавство містить термін "кинокомиссии", однак не визначає його правовий статус, порядок утворення і компетенцію. Тому кинокомиссії не можуть ефективно працювати. Законопроект № 0896 усуває цей недолік", - пояснила заступник голови комітету.

Кравчук також поінформувала, що проект закріплює термін "державна кіностудія" і надає місцевій владі можливість частково покривати витрати на виробництво фільмів за участю державних кіностудій, що допоможе зробити співпрацю приватних кіновиробників з державними кіностудіями більш вигідною і модернізувати інші

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Законопроект підтримали 290 народних депутатів.

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