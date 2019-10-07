ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про прозорість власності провайдерів передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    07.10.2019 - 17:45
Закон про прозорість власності провайдерів передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На провайдерів поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Закон про прозорість власності провайдерів передали на підпис Зеленському

Закон передбачає внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", яким на провайдерів програмної послуги поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності.

Також визначається, що в Україні забороняється засновувати і брати участь у провайдерах програмної послуги фізичним та юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, Рада 3 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №2035. За документ проголосували 248 депутатів ВР. А 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР схвалити законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".

Додамо також, раніше Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій. Відповідний закон уже був опублікований і набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування.

На підпис президенту передали закон про захист споживачів фінпослуг У Раді розповіли, коли розглянуть судову реформу Зеленського
Новини України Володимир Зеленськийпровайдеры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся