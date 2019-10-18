Опубліковано закон про порядок поновлення ліцензії

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування

У п'ятницю, 18 жовтня, опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" у виданні "Голос України".

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, крім абзаців четвертого - сьомого підпункту 1, підпункту 2 пункту 4 розділу I, які набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Документом передбачається введення нової санкції за порушення у сфері ліцензування - зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково; а також прописаний порядок відновлення дії ліцензії, яка була зупинена органом ліцензування.

Крім того, уніфікуються розміри штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування та удосконалюється процедура оскарження дій органів ліцензування в Експертно-апеляційній раді.

Нагадаємо, Верховна рада 2 жовтня схвалила в другому читанні законопроект №1060. За документ проголосували 301 парламентарій.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, у першому читанні парламентарії підтримали законопроект 13 вересня.