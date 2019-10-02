Рада передбачила порядок поновлення дії ліцензії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи підтримали законопроект №1060 у другому читанні

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1060 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності". За документ проголосував 301 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом передбачається:

введення нової санкції за порушення у сфері ліцензування - зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

вступ порядку відновлення дії ліцензії, яка була зупинена органом ліцензування;

вступ порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії

Документом визначено нові підстави для анулювання ліцензії (у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акта про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що стали підставою для її зупинки). При цьому виключається підстава для анулювання ліцензії в разі несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Також пропонується уточнити перелік відомостей про ліцензування, що розміщуються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

"Встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - наявність інформації про здійснення контролю над підприємством резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 закону України "Про оборону України", - сказано в пояснювальній записці до закону.

Крім того, уніфікуються розміри штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування та удосконалюється процедура оскарження дій органів ліцензування в Експертно-апеляційній раді.

Нагадаємо, вже опублікований закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій.