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Рада планує запровадити порядок припинення та відновлення дії ліцензії

Новини » Політика    13.09.2019 - 17:57
Рада планує запровадити порядок припинення та відновлення дії ліцензії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У проекті передбачається визначити нові підстави для анулювання ліцензії

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1060 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності". За документ проголосували 282 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом закону пропонується:

  • запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування - зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
  • запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;
  • запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії.

У проекті передбачається визначити нові підстави для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акту про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення); виключити підставу для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Також пропонується уточнити перелік відомостей щодо ліцензування, що міститимуться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

"Встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 закону "Про оборону України", - вказують автори проекту.

Крім того, планується уніфікувати розміри штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування та удосконалити процедуру оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності", яким планується скасувати ліцензування у сфері космічної діяльності.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР планує скасувати ліцензії операторам телекомунікацій.

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