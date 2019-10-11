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На підпис президенту передали закон про порядок відновлення ліцензії

Новини » Політика    11.10.2019 - 15:55
На підпис президенту передали закон про порядок відновлення ліцензії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава Ради

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1060 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

На підпис президенту передали закон про порядок відновлення ліцензії

Законом передбачається введення нової санкції за порушення у сфері ліцензування - призупинення дії ліцензії у повному обсязі або частково; а також прописаний порядок відновлення дії ліцензії, яка була зупинена органом ліцензування.

Крім того, уніфікуються розміри штрафів за порушення законодавства в сфері ліцензування та вдосконалюється процедура оскарження дій органів ліцензування в Експертно-апеляційній раді.

Нагадаємо, Рада 2 жовтня ухвалила в другому читанні законопроект №1060, за документ проголосував 301 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, в першому читанні парламентарії підтримали законопроект 13 вересня.

Крім того, вже опублікований закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій.

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