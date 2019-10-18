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Опубликован закон о порядке возобновления лицензии

Новости » Политика    18.10.2019 - 15:56
Опубликован закон о порядке возобновления лицензии
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования

В пятницу, 18 октября, опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности" в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме абзацев четвертого - седьмого подпункта 1, подпункта 2 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Документом предусматривается введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично; а также прописан порядок восстановления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования.

Кроме того, унифицируются размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствуется процедура обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, Верховная рада 2 октября одобрила во втором чтении законопроект №1060. За документ проголосовали 301 парламентарий.

Как РБК-Украина сообщало ранее, в первом чтении парламентарии поддержали законопроект 13 сентября.

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