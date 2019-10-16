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Зеленський підписав закон про безперервну роботу Нацради

Новини » Політика    16.10.2019 - 14:09
Зеленський підписав закон про безперервну роботу Нацради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Повноваження членів Нацради автоматично продовжуються до обрання нових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про безперервну роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної ради.

Відзначимо, даний закон вступить в силу на наступний день після публікації з відстрочкою деяких норм до 1 січня 2020. Зміни передбачають продовження повноважень члена Нацради після п'ятирічного періоду до дня призначення нового члена. Виняток становить тільки дострокове припинення повноважень.

При цьому Верховна рада буде одночасно призначати членів Нацради на вакантні посади. Крім того, даний регулятор прирівняли до державних органів першого рівня.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила цей закон 2 жовтня. Діючий порядок допускає двомісячне відсутність членів Нацради.

Очікується, що питання з ліцензією "112 Україна" вирішуватиме нова Нацрада.

"Ми повинні перезавантажити Нацраду. І вони нехай без мене будуть розглядати це питання. Навіщо мені втручатися в цю ситуацію", - заявив під час прес-марафону президент Володимир Зеленський.

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