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Опубліковано закон про аудит безпеки автодоріг

Новини » Політика     16.11.2019 - 14:54
Опубліковано закон про аудит безпеки автодоріг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був підписаний президентом 13 листопада

У суботу, 16 листопада, було опубліковано законопроект №1061 щодо проведення аудиту безпеки автомобільних доріг України. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Так, законопроект вносить зміни до законів України про дорожній рух та автодороги, якими запроваджує поняття економічних витрат у зв'язку з травмуванням чи загибеллю внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Також документ передбачає запровадження аудиту безпеки автодоріг на стадії їх проектування та після введення в експлуатацію. До того ж впроваджується перевірка автодоріг під час використання. Аудит обов'язковий на міжнародних та національних автодорогах.

"Цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім абзацу п’ятого підпункту 12 пункту 2 розділу 1 цього закону, який набирає чинності щодо міжнародних автомобільних доріг з 1 січня 2021 року та щодо національних автомобільних доріг - через два роки з дня його опублікування", - зазначається в документі.

Нагадаємо, що у середу, 13 листопада, закон про удит безпеки автомобільних доріг був підписаний президентом України Володимиром Зеленським. У прес-службі президента наголошували, що документ сприятиме інтеграції українських автодоріг загального користування до міжнародної дорожньої мережі.

Додамо, що даний законопроект був прийнятий у другому читанні українським парламентом 17 жовтня.

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