ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент підписав закон про аудит безпеки автодоріг

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:41
Президент підписав закон про аудит безпеки автодоріг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був ухвалений Радою 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1061 щодо проведення аудиту безпеки автомобільних доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, даний документ вносить зміни до законів про дорожній рух та автомобільні дороги, якими запроваджує поняття економічних витрат у зв'язку з загибеллю чи травмуванням внаслідок автомобільних аварій.

Крім того, закон запроваджує аудит безпеки автомобільних доріг на стадії проектування та після введення в експлуатацію, а також перевірку безпеки автодоріг під час використання. Проведення аудиту обов'язкове на міжнародних та національних автодорогах.

"Впровадження норм закону дасть змогу підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури", - зазначили в прес-службі президента.

Нагадаємо, що законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг" був прийнятий у другому читанні українським парламентом 17 жовтня. За основу документ був прийнятий 12 вересня.

Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції Зеленський підписав указ про скорочення військових звань
Новини України Володимир Зеленськийаудитдороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся