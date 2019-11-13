Президент підписав закон про аудит безпеки автодоріг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був ухвалений Радою 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1061 щодо проведення аудиту безпеки автомобільних доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, даний документ вносить зміни до законів про дорожній рух та автомобільні дороги, якими запроваджує поняття економічних витрат у зв'язку з загибеллю чи травмуванням внаслідок автомобільних аварій.

Крім того, закон запроваджує аудит безпеки автомобільних доріг на стадії проектування та після введення в експлуатацію, а також перевірку безпеки автодоріг під час використання. Проведення аудиту обов'язкове на міжнародних та національних автодорогах.

"Впровадження норм закону дасть змогу підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури", - зазначили в прес-службі президента.

Нагадаємо, що законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг" був прийнятий у другому читанні українським парламентом 17 жовтня. За основу документ був прийнятий 12 вересня.