"Баварія" обіграла "ПСЖ" в Парижі, але вилетіла з ЛЧ

Мюнхенська "Баварія" обіграла "ПСЖ" в Парижі в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів - 1:0. Але цього не вистачило, щоб пройти в півфінал за сумою двох матчів - далі йдуть парижани.

Парижани підходили до матчу з солідним гандикапом. "Баварії" для виходу необхідно було забивати мінімум двічі, після домашньої поразки 2:3. Правда, головна зброя мюнхенців - Левандовський, хоч і вже приступив до легких тренувань, але до матчу не зміг відновитися. Та й зі складом у "Баварії" не все було добре - на лаві запасних німців перебували лише сім футболістів, тоді як у "ПСЖ" - 12.

При цьому зі старту все ж мюнхенський клуб взяв ініціативу в свої ноги і практично не випускав парижан зі своєї половини поля. Хоча іноді "ПСЖ" тікав все ж в контратаки, створюючи небезпечні моменти біля воріт Нойєра.

Значно пожвавилася гра на 25-й хвилині. Спершу два небезпечних удари з-за меж штрафного завдавали гравці німецького клубу Сане і Кімміх. А потім ідеальний шанс збільшити перевагу "ПСЖ" втратив Неймар. Мбаппе увійшов на вільний простір у штрафний і викотив м'яч на бразильця. Перед тим залишався лише Нойєр, але нападник парижан не зміг переграти німця.

А потім Неймар протягом двох хвилин спершу влучив у поперечину, а потім і в штангу. Здавалося, що ближче до голу саме французи, але забила "Баварія". На 40-й хвилині Навас відбив удар від Алаби з меж штрафного, але першим на добиванні виявився екс-гравець "ПСЖ" Чупо-Мотінг. Він, продавивши захисника, переправив головою м'яч у сітку - 0:1.

Let’s celebrate Chupo Moting for his goal. [3-3] on aggregate #PSGFCB pic.twitter.com/6yPIROuY0I — Date RusH HeaDquaters (@DateHeadquaters) April 13, 2021

У другому таймі німці продовжували атакувати. Бажання було настільки багато, що Нойєр не просто до центру поля підходив, але й аути біля своїх воріт вкидав. Парижани ж ловили німців на контратаках. Але це був явно не день Неймара. На 53-й хвилині Ді Марія отримав м'яч поблизу воротарського майданчика і відкотив його на бразильця. Але той, перебуваючи по центру в метрі від воріт, махнув повз м'яча. А вже й Нойєра в воротах не було.

На 78-й хвилині "ПСЖ" забив. Мбаппе втік з центру поля на "побачення" з Нойєром і вколотив м'яч під поперечину. Правда, судді, хоч і з невеликою паузою, але все ж зафіксували офсайд у француза.

В останні десять хвилин "Баварія" влаштувала справжній штурм воріт Наваса. Але забити так і не змогли. У підсумку "ПСЖ" проходить у півфінал завдяки голу на виїзді. На цій стадії парижани зустрінуться з переможцем пари "Ман Сіті" - "Боруссія Д".

Зазначимо, що в паралельному матчі "Порту" виграв у "Челсі" 1:0, але далі проходять лондонці.