"Ліверпуль" не зміг забити "Реалу" у повторному матчі і вилетів з ЛЧ

"Ливерпуль" і "Реал" у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів голів не забивали - 0:0. Цей результат дозволив іспанському клубу пройти в півфінал ЛЧ, завдяки домашній перемозі 3:1.

До поєдинку "Реал" підходив без основної пари центральних захисників - Рамос з травмою, а у Варана напередодні зустрічі підтвердили коронавірус.

Гравці "Ліверпуля" з самого початку матчу пішли вперед. І вже на другій хвилині Саллах міг виводити мерсисайдців вперед, але його удар метрів з 10 відбив ногами Куртуа. А на 10-й хвилині кіпер "Реала" довелося демонструвати вже свої вміння грати руками. Мілнер з-за меж штрафного пробивав обвідним ударом в район дев'ятки, але бельгійський воротар у стрибку перевів м'яч на кутовий.

"Реал" витримав стартовий натиск і на 20-й хвилині міг відкривати рахунок в матчі, але після удару Бензема м'яч прийняв на себе каркас воріт Аллисона.

Під кінець першої половини "Ліверпуль" таки міг скоротити загальний рахунок, але Вейналдум з вигідної позиції запустив цілий вище поперечини.

У другому таймі мерсисайдці продовжили атакувати, але відзначитися так і не змогли. Хорошу нагоду відзначитися змарнував Фірміні, але його удар з кута воротарського заблокували захисники "вершкових".