Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Paulo Filgueiras)

Розгляд апеляцій здійснюватимуть п'ять суддів

Київський апеляційний суд визначив склад суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду у Facebook.

У суді повідомили, що на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стороною захисту в інтересах Януковича подано шість апеляційних скарг.

"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Трясун Ю.Р., судді Новов С.О., Мосьондз І.А., Журавель О.О., Павленко О.П.", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про дату призначення апеляційних скарг до судового розгляду у суді повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг. Серед іншого, адвокати просять скасувати вирок і виправдати Януковича, а також додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження щодо Януковича закрити, а також скасувати арешти на майно, накладені в рамках даного кримінального провадження.

Нагадаємо, в січні завершився суд по справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці.