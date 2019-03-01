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Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 19:02
Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Paulo Filgueiras)

Розгляд апеляцій здійснюватимуть п'ять суддів

Київський апеляційний суд визначив склад суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду у Facebook

У суді повідомили, що на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стороною захисту в інтересах Януковича подано шість апеляційних скарг.

"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Трясун Ю.Р., судді Новов С.О., Мосьондз І.А., Журавель О.О., Павленко О.П.", - йдеться в повідомленні. 

Інформацію про дату призначення апеляційних скарг до судового розгляду у суді повідомлять додатково.

Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

Раніше повідомлялося, що на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг. Серед іншого, адвокати просять скасувати вирок і виправдати Януковича, а також додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження щодо Януковича закрити, а також скасувати арешти на майно, накладені в рамках даного кримінального провадження.

Нагадаємо, в січні завершився суд по справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці.

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