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На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій

Новини » Політика    26.02.2019 - 11:24
На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Завершився термін подачі апеляцій на вирок Януковичу

На вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оболонський райсуд Києва.

Повідомляється, що станом на останній день оскарження вироку Януковича було подано п'ять апеляційних скарг. Зокрема, захист просить:

  • скасувати вирок і виправдати Януковича;
  • змінити вирок, виключивши з нього посилання на певні докази і обставини;
  • скасувати вирок, а кримінальне провадження щодо Януковича закрити;
  • скасувати вирок і призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції;
  • додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження щодо Януковича закрити, а також скасувати арешти на майно, накладені в рамках даного кримінального провадження.

Також повідомляється, що апеляційні скарги викладені на 478 сторінках. Крім того, один з адвокатів просить суд внести деякі виправлення до вироку.

Нагадаємо, в січні завершився суд по справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці.

Раніше також стало відомо, що Європейський союз продовжить санкції щодо Януковича і ще 11 осіб.

 

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