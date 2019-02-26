На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій

Завершився термін подачі апеляцій на вирок Януковичу
На вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оболонський райсуд Києва.
Повідомляється, що станом на останній день оскарження вироку Януковича було подано п'ять апеляційних скарг. Зокрема, захист просить:
Також повідомляється, що апеляційні скарги викладені на 478 сторінках. Крім того, один з адвокатів просить суд внести деякі виправлення до вироку.
Нагадаємо, в січні завершився суд по справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці.
Раніше також стало відомо, що Європейський союз продовжить санкції щодо Януковича і ще 11 осіб.