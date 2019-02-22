На вирок Януковичу подали нову апеляцію

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Апеляцію складено на 190 сторінках

Платні адвокати президента-втікача Віктора Януковича подали апеляційну скаргу на вирок Оболонського районного суду Києва, відповідно до якого екс-президента засудили 13 років в'язниці за державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

Зазначається, що апеляцію складено на 190 сторінках.

"З правової точки зору вирок Оболонського районного суду повністю незаконний і необґрунтований, оскільки заснований на сфальсифікований справі. Однобока позиція суду в оцінці доказів, численні серйозні порушення норм кримінального законодавства - все це викладено на більш ніж 190 сторінках нашої апеляційної скарги", - прокоментував адвокат Віталій Сердюк.

Сердюк підкреслив, що апеляція, раніше подана адвокатом Центру вторинної правової допомоги Юрієм Рябоволом, є незаконною.

"У відношенні адвоката Юрія Рябовола вже подані заяву про скоєння ним злочину, передбаченого статтею 400-1 Кримінального кодексу України - представництво в суді без повноважень, а також скарги до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності - позбавлення права займатися адвокатською діяльністю", - заявив захисник Януковича.

Нагадаємо, захисник Януковича Олександр Байдик звернувся до суду із заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Так, адвокат просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади РФ. Крім того, Байдик просить виправити в резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, що підлягають стягненню з Януковича з 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

Як писало РБК-Україна раніше, державний адвокат Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду.

Так, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни та засудили до 13 років в'язниці.