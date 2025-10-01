Проработано почти 95% поправок к законопроекту, который запустит жилищную реформу, - Шуляк

Во время последнего заседания обсудили правки, касающиеся заключительных положений законопроекта, - в частности, сроки и даты по мероприятиям, предусмотренным новым жилищным законодательством. В том числе сроки окончания приватизации жилья, а также сроки для отмены Жилищного Кодекса.

По ее словам, Рабочая группа, к которой традиционно присоединились как народные депутаты, так и представители правительства, а также основные стейкхолдеры, эксперты и представители международных организации, с помощью которых создавался документ, уже обработала 1798 правок, что составляет почти 95% всех поданных к принятому в первом чтении законопроекту №12377.

"На этот раз в фокусе внимания Рабочей группы были заключительные положения законопроекта, касающиеся сроков по нормам, которые предлагаются в документе. Во время заседания мы рассмотрели 169 поправок и традиционно большинство из них было отклонено как поправочный спам. В общем мы отработали уже львиную долю правок, осталось рассмотреть около 100. Однако, мы будем уделять их рассмотрению столько времени, сколько это потребуется, поскольку наша цель - создать максимально качественный документ, чтобы у него было больше шансов пройти второе чтение уже в скором времени", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, на этот раз в фокусе внимания Рабочей группы были вопросы, касающиеся сроков на разработку Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья, сроков, в которые будет отменен Жилищный Кодекс 1987 года, что является необходимым стартовым условием для реформы жилищной политики, сроков, когда должна завершиться приватизация гражданами жилья, которые этого еще не сделали, а также об условиях решения жилищного вопроса льготных категорий граждан.

"Во-первых, дата вступления в силу законопроекта №12377 - Европейская комиссия настаивает на 31 декабря 2025 года. Мы подтвердили это обязательство, ведь оно привязано к индикаторам Ukraine Facility. То есть законопроект мы обязаны провести через второе чтение уже осенью, иначе это будет означать невыполнение одного из индикаторов, что, в свою очередь, будет означать непоступление средств в госбюджет в размере 500 млн евро", - сообщила Елена Шуляк.

Вторым пунктом стали сроки разработки Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья - обсуждались варианты относительно полугодового срока, однако с учетом того, что пока в Госбюджете не заложены средства на ее разработку, этот вопрос остается открытым. Однако, поскольку функционирование указанной системы является одним из базовых инструментов нового жилищного законодательства, его решение должно быть в ближайшее время.

Также обсуждались вопросы вступления в силу законопроекта как Закона, подписанного Президентом, поскольку согласно документу, он должен вступить в силу до 31 декабря этого года. Не менее важный момент - сроки, в которые будет отменен Жилищный Кодекс. Одно из предложенных предложений - отмена с момента запуска Единой информационно-аналитической системы.

"Впрочем, одной из самых дискуссионных тем были сроки, когда должна закончиться приватизация жилья, и ее особенности. Пришли к выводу, что оставляем один год после завершения военного положения. Этого достаточно, чтобы каждый гражданин воспользовался правом. Задача государства - провести информационную кампанию, чтобы люди знали и успели", - отметила Елена Шуляк.

Председатель профильного Комитета также сообщила, что Рабочая группа обсудила и особенности жилищного фонда в исторических ареалах, социальные гарантии для спецкатегорий населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Участники заседания пришли к выводу, что военные, спасатели, полицейские получат жилье через профильные законы. Для детей-сирот, ВПЛ и других уязвимых групп совместно с Минсоцполитики нарабатываются дополнительные механизмы.