ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Проработано почти 95% поправок к законопроекту, который запустит жилищную реформу, - Шуляк

Украина, Среда 01 октября 2025 19:25
UA EN RU
Проработано почти 95% поправок к законопроекту, который запустит жилищную реформу, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Новиков

Рабочая группа по подготовке ко второму чтению законопроекта №12377 отработала уже почти 95% правок, поданных к документу.

Об этом сообщила Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Во время последнего заседания обсудили правки, касающиеся заключительных положений законопроекта, - в частности, сроки и даты по мероприятиям, предусмотренным новым жилищным законодательством. В том числе сроки окончания приватизации жилья, а также сроки для отмены Жилищного Кодекса.

По ее словам, Рабочая группа, к которой традиционно присоединились как народные депутаты, так и представители правительства, а также основные стейкхолдеры, эксперты и представители международных организации, с помощью которых создавался документ, уже обработала 1798 правок, что составляет почти 95% всех поданных к принятому в первом чтении законопроекту №12377.

"На этот раз в фокусе внимания Рабочей группы были заключительные положения законопроекта, касающиеся сроков по нормам, которые предлагаются в документе. Во время заседания мы рассмотрели 169 поправок и традиционно большинство из них было отклонено как поправочный спам. В общем мы отработали уже львиную долю правок, осталось рассмотреть около 100. Однако, мы будем уделять их рассмотрению столько времени, сколько это потребуется, поскольку наша цель - создать максимально качественный документ, чтобы у него было больше шансов пройти второе чтение уже в скором времени", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, на этот раз в фокусе внимания Рабочей группы были вопросы, касающиеся сроков на разработку Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья, сроков, в которые будет отменен Жилищный Кодекс 1987 года, что является необходимым стартовым условием для реформы жилищной политики, сроков, когда должна завершиться приватизация гражданами жилья, которые этого еще не сделали, а также об условиях решения жилищного вопроса льготных категорий граждан.

"Во-первых, дата вступления в силу законопроекта №12377 - Европейская комиссия настаивает на 31 декабря 2025 года. Мы подтвердили это обязательство, ведь оно привязано к индикаторам Ukraine Facility. То есть законопроект мы обязаны провести через второе чтение уже осенью, иначе это будет означать невыполнение одного из индикаторов, что, в свою очередь, будет означать непоступление средств в госбюджет в размере 500 млн евро", - сообщила Елена Шуляк.

Вторым пунктом стали сроки разработки Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья - обсуждались варианты относительно полугодового срока, однако с учетом того, что пока в Госбюджете не заложены средства на ее разработку, этот вопрос остается открытым. Однако, поскольку функционирование указанной системы является одним из базовых инструментов нового жилищного законодательства, его решение должно быть в ближайшее время.

Также обсуждались вопросы вступления в силу законопроекта как Закона, подписанного Президентом, поскольку согласно документу, он должен вступить в силу до 31 декабря этого года. Не менее важный момент - сроки, в которые будет отменен Жилищный Кодекс. Одно из предложенных предложений - отмена с момента запуска Единой информационно-аналитической системы.

"Впрочем, одной из самых дискуссионных тем были сроки, когда должна закончиться приватизация жилья, и ее особенности. Пришли к выводу, что оставляем один год после завершения военного положения. Этого достаточно, чтобы каждый гражданин воспользовался правом. Задача государства - провести информационную кампанию, чтобы люди знали и успели", - отметила Елена Шуляк.

Председатель профильного Комитета также сообщила, что Рабочая группа обсудила и особенности жилищного фонда в исторических ареалах, социальные гарантии для спецкатегорий населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Участники заседания пришли к выводу, что военные, спасатели, полицейские получат жилье через профильные законы. Для детей-сирот, ВПЛ и других уязвимых групп совместно с Минсоцполитики нарабатываются дополнительные механизмы.

Законопроект №12377

Как ранее рассказывала Шуляк, Украина пока не имеет собственного социального жилищного фонда - но более 600 тысяч человек годами находятся в очередях на жилье. Изменить эту ситуацию должен закон №12377 и запуск новой модели социального жилья, которое уже начали строить общины.

Ранее к принятому 16 июля законопроекту поступило около 3 тысяч правок, однако более тысячи из них - так называемый поправочный спам, и которые народные депутаты сняли.

В частности, треть правок из поданных предварительно 3 тысяч были сняты еще до первого заседания рабочей группы 8 августа. По итогам работы трех заседаний удалось проработать 650 правок.

После принятия до конца текущего года законопроекта №12377, что является требованием Ukraine Facility, служебное жилье в Украине начнет играть свою настоящую роль - временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня